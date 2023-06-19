Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя Усик - Фьюри

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, британец боится украинского чемпиона. Хирн не сомневается, что бой состоится, однако для этого нужно выполнить финансовые требования Фьюри.

"Я не думаю, что карьерой Фьюри управляют совсем уж плохо. Я просто чувствую, что сейчас люди стали нетерпеливыми касательно Тайсона. Фьюри - отличный боец, у него хорошая карьера. У него был простой, но это случалось со многими супертяжеловесами. Джошуа порой тоже простаивал".

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"У Фьюри была возможность устроить бой с Усиком. В случае с Тайсоном дело в том, что когда он что-то надумал, то не особо хочет это обсуждать. Мне кажется, что если бы он был более здравомыслящим, то устраивал бы бои. Они бы организовали поединок с Усиком, если бы этот бой действительно нравился Фьюри. Но он знает, насколько это сложный бой. У себя в голове он составил сумму, и не согласится на поединок, пока ее не получит", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри заявил, что Усик снимется с боя против Дюбуа.