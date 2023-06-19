iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя Усик - Фьюри

Эдди Хирн высказался о длительном простое британского чемпиона.
Сегодня, 07:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, британец боится украинского чемпиона. Хирн не сомневается, что бой состоится, однако для этого нужно выполнить финансовые требования Фьюри.

"Я не думаю, что карьерой Фьюри управляют совсем уж плохо. Я просто чувствую, что сейчас люди стали нетерпеливыми касательно Тайсона. Фьюри - отличный боец, у него хорошая карьера. У него был простой, но это случалось со многими супертяжеловесами. Джошуа порой тоже простаивал".

Читай также: "Не виню его за это": Фьюри озвучил свою причину срыва боя с Усиком

"У Фьюри была возможность устроить бой с Усиком. В случае с Тайсоном дело в том, что когда он что-то надумал, то не особо хочет это обсуждать. Мне кажется, что если бы он был более здравомыслящим, то устраивал бы бои. Они бы организовали поединок с Усиком, если бы этот бой действительно нравился Фьюри. Но он знает, насколько это сложный бой. У себя в голове он составил сумму, и не согласится на поединок, пока ее не получит", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри заявил, что Усик снимется с боя против Дюбуа.


Статьи по теме

Официально: Реал Мадрид подписал Хоселу Официально: Реал Мадрид подписал Хоселу
Фати высказался о своем будущем в Барселоне Фати высказался о своем будущем в Барселоне
Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций
Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа12:02
Фати высказался о своем будущем в Барселоне
Олимпийские виды11:59
Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Евро-202411:45
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Бокс11:41
Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни
Теннис11:18
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
Теннис11:15
Свитолина стартует на травяном турнире в Бирмингеме матчем против чешки
Евро-202411:00
Квалификация к Евро-2024: Франция сыграет с Грецией, Турция - с Уэльсом
Теннис11:00
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
Бокс10:54
Деревянченко оказался в ТОП-10 рейтинга WBC после поражения Мунгуи
Евро-202410:40
Единственная и сенсационная: Как Украина проиграла Мальте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK