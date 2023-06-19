Непобежденный американец вызвал на бой Фьюри
Непобежденный супертяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что готов стать следующим соперником чемпиона мира по версии WBC его весовой категории Тайсона Фьюри.
По словам американца, "Цыганский король" является лучшим бойцом в дивизионе, но он хотел бы заполучить с ним бой.
"Я готов драться с Тайсоном прямо сейчас! Фьюри - мой мальчик. Все знают, что я самый большой болтун, поэтому если мне кто-то нравится, то скажу об этом. Тайсон сейчас один из величайших тяжеловесов, и точка. Он один из самых любимых моих боксеров, не считая меня. У меня нет ничего кроме уважения к этому парню, но когда дело доходит до бизнеса, я собираюсь нокаутировать его".
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"Между мной и Тайсоном нет ничего кроме уважения, но он сейчас ищет соперника, так я здесь, непобежденный и дам ему тяжелое испытание. Будем надеяться, что Фьюри примет мой вызов, но он знает, что это большой риск. Я хочу получить большие деньги за бой с ним", - приводит слова Миллера Boxing Social.
Ранее сообщалось, что Фьюри назвал свой самый сложный бой в карьере.