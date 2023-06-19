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Непобежденный американец вызвал на бой Фьюри

Джаррелл Миллер высоко оценил мастерство "Цыганского короля".
Сегодня, 14:12
Джаррелл Миллер / Getty Images
Джаррелл Миллер / Getty Images

Непобежденный супертяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что готов стать следующим соперником чемпиона мира по версии WBC его весовой категории Тайсона Фьюри.

По словам американца, "Цыганский король" является лучшим бойцом в дивизионе, но он хотел бы заполучить с ним бой.

"Я готов драться с Тайсоном прямо сейчас! Фьюри - мой мальчик. Все знают, что я самый большой болтун, поэтому если мне кто-то нравится, то скажу об этом. Тайсон сейчас один из величайших тяжеловесов, и точка. Он один из самых любимых моих боксеров, не считая меня. У меня нет ничего кроме уважения к этому парню, но когда дело доходит до бизнеса, я собираюсь нокаутировать его".

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"Между мной и Тайсоном нет ничего кроме уважения, но он сейчас ищет соперника, так я здесь, непобежденный и дам ему тяжелое испытание. Будем надеяться, что Фьюри примет мой вызов, но он знает, что это большой риск. Я хочу получить большие деньги за бой с ним", - приводит слова Миллера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал свой самый сложный бой в карьере.


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