"Я более серьезная угроза": Китайский боксер призвал Фьюри провести очный бой

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что хочет выйти в ринг с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам китайского спортсмена, он более серьезный оппонент, чем Деонтей Уайлдер.

"Я более серьезная угроза для Тайсона Фьюри, чем Уайлдер, потому что Деонтей сильно рассчитывает на то, что закончит бой одним ударом. Он не делает ставку на комбинации. Я чувствую, что могу бить обеими руками. Со мной риск может оказаться выше, чем с Деонтеем".

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Чжилей признался, что хочет заполучить пояс, которым владеет британец.

"В идеальном мире я был подрался с Фьюри, так что ему принадлежит пояс. Я очень хочу стать чемпионом мира. Так что я бы сразился с Фьюри. После этого мы можем поговорить про бой с Джошуа. В данный момент я бы назвал Фьюри, потому что очень хочу заполучить его.

Отто Валлин бил Фьюри. Мне кажется, что он испытывает небольшие проблемы с левшами. К тому же трудно найти таких спарринг-партнеров, как я. Как ты подготовишься к такому сопернику?", - приводит слова боксера Boxing 247.

Ранее сообщалось, что непобежденный американец вызвал на бой Фьюри.