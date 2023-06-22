Рой Джонс оценил шансы на реванш Ломаченко - Хэйни

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс высказался о возможном втором поединке абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам легендарного американца, боксеры должны провести реванш, однако контракт не имеет такого пункта.

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"Я не буду злиться, если Хэйни и Ломаченко не проведут реванш. Если судьи принимают такое противоречивое решение, нужно прописать в контракте, что если бой получится близким и спорным, то болельщики должны увидеть его снова. Понимаете, о чем я говорю?

Так что нам нужен контракт, в котором прописан реванш, но его у нас нет. В таком случаем мы не можем заставить их драться еще раз. Но я бы однозначно посмотрел реванш, чтобы увидеть, что произойдет", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что Роберт Гарсия призвал Хэйни дать реванш Ломаченко.