iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Рой Джонс оценил шансы на реванш Ломаченко - Хэйни

Легендарный боксер в предвкушении возможного второго боя за абсолютное чемпионство.
Сегодня, 12:18
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty/UEFA
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty/UEFA

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс высказался о возможном втором поединке абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам легендарного американца, боксеры должны провести реванш, однако контракт не имеет такого пункта.

Читай также: Рой Джонс жестко раскритиковал Ломаченко за проигранный бой Хэйни

"Я не буду злиться, если Хэйни и Ломаченко не проведут реванш. Если судьи принимают такое противоречивое решение, нужно прописать в контракте, что если бой получится близким и спорным, то болельщики должны увидеть его снова. Понимаете, о чем я говорю?

Так что нам нужен контракт, в котором прописан реванш, но его у нас нет. В таком случаем мы не можем заставить их драться еще раз. Но я бы однозначно посмотрел реванш, чтобы увидеть, что произойдет", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что Роберт Гарсия призвал Хэйни дать реванш Ломаченко.


Статьи по теме

Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Европейские игры-2023: Все медали украинцев Европейские игры-2023: Все медали украинцев
Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала
Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:50
Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Олимпийские виды14:25
Европейские игры-2023: Все медали украинцев
Европа14:20
Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала
Олимпийские виды13:53
Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира
Украина13:51
Известный футбольный комментатор остался без квартиры после взрыва в Киеве
Другие13:50
Календарь спортивных событий на 2023 год
Олимпийские виды13:42
Карате на Европейских играх: Терлюга вышла в полуфинал, Кривая - вылетела
Европа13:30
Реал объявил о продлении контракт с защитником
Европа13:22
Прощай, Европа: Хавбек Ман Сити переходит в клуб из Саудовской Аравии
Бокс13:10
Шелестюк провел спарринг с Камбососом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK