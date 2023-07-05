"Никогда не был так напуган": Хирн рассказал о своем конфликте с отцом Джошуа

Промоутер был близок к тому, чтобы попасть под горячую руку отца британского боксера.

Знаменитой июньской ночью 2019 года в Нью-Йорке непобедимый боксерский рекорд Энтони Джошуа подошел к драматическому концу, когда он был побежден Энди Руисом, который отобрал у него все чемпионские титулы.

Одним из самых эмоциональных людей в тот вечер был отец Эй Джея, Роберт Джошуа. Он ворвался на ринг и сначала в ярости подошел к тогдашнему тренеру Энтони, после чего он "навестил" его промоутера Эдди Хирна.

Хирн, и без того опустошенный поражением своего подопечного, выглядел ошеломленным данной ситуацией.

"Это был один-единственный инцидент", - сказал Хирн о своих отношениях с Робертом Джошуа в интервью для GRM Daily. "Я всегда очень хорошо ладил с отцом Эй Джея, мы обнимались после каждого боя".

"Но Эй Джей проиграл в Нью-Йорке, мы вышли на ринг, и его папа подошел прямо ко мне. Он сказал: “Почему он остался в этом месте?” И я просто онемел. Я не знаю, очевидно, это очень эмоционально смотреть, как избивают вашего сына".

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"Сначала он пошел к тренеру, потом пошел ко мне, и я, честно говоря, никогда в жизни не был так испуган.

К счастью для Хирна, Энтони Джошуа находился недалеко и, в итоге, выступил в роли миротворца, не позволив своему отцу совершить ошибку, о которой он потом жалел бы.