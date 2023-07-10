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Сиренко отреагировал на спорные поражения Ломаченко и Деревянченко

Украинец объяснил решения судей.
Сегодня, 12:50
Владислав Сиренко / b-1boxing.com
Владислав Сиренко / b-1boxing.com

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о поражениях соотечественников Василия Ломаченко и Сергея Деревянченко от Девина Хэйни и Хайме Мунгии соответственно.

По словам спортсмена, поражения опытных боксеров довольно противоречивы.

"Видел и бой Ломаченко, и бой Деревянченко. Действительно, очень крутые бои в обоих случаях, и можно было дать не только ничью, но и победы украинцам. Не знаю, как насчет того, чтобы называть это "ограблениями", но решения противоречивы.

Могу только попытаться оправдать судей, что они смотрят на ринг каждый исключительно со своего ракурса, и нет возможности видеть все так, как мы, с экранов", - сказал Сиренко в интервью Mixed Zone.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Деревянченко также уступил по очкам Мунгии.


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