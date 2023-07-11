Дюбуа: Я увидел страх в глазах у Усика

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа поделился своими впечатлениями от встречи с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

По словам британца, он увидел, что украинец боится его, и сделает все для победы.

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"Они все списывают меня со счетов. Я аутсайдер, но время покажет. Я не сомневаюсь, что выйду победителем. Я увидел страх в его глазах.

Я знаю, что он великий чемпион, но мы идем… мы идем, чтобы войти в историю. Могу сказать, что он тяжеловес, который поднялся в супертяжелый дивизион", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, боксеры провели первую битву взглядов.