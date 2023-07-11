Гвоздик анонсировал дату своего следующего боя

Украинец выступит в андеркарде абсолютного чемпиона мира.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, когда вернется на ринг.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором написал, что проведет поединок в андеркарде боя Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

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"30 сентября. Канело - Чарло", - написал Гвоздик на своей странице в Instagram, выложив фото из тренировочного лагеря.

Напомним, тренер Канело Эдди Рейносо работает менеджером Гвоздика. Ранее украинец уже выступал в андеркарде поединка Альвареса, когда победил Ричарда Болотника.