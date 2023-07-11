iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гвоздик анонсировал дату своего следующего боя

Украинец выступит в андеркарде абсолютного чемпиона мира.
Сегодня, 11:20
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, когда вернется на ринг.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором написал, что проведет поединок в андеркарде боя Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

Читай также: Усик - Дюбуа: видео первой битвы взглядов

"30 сентября. Канело - Чарло", - написал Гвоздик на своей странице в Instagram, выложив фото из тренировочного лагеря.

Напомним, тренер Канело Эдди Рейносо работает менеджером Гвоздика. Ранее украинец уже выступал в андеркарде поединка Альвареса, когда победил Ричарда Болотника.


Статьи по теме

Саудовский клуб хочет подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции Саудовский клуб хочет подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции
"Всегда нужно давать шанс панчеру": Уайт - о бое Усика и Дюбуа "Всегда нужно давать шанс панчеру": Уайт - о бое Усика и Дюбуа
Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси
Стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри Стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
просмотров

Последние новости

Европа13:00
Саудовский клуб хочет подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции
Бокс12:51
"Всегда нужно давать шанс панчеру": Уайт - о бое Усика и Дюбуа
Футбол12:27
Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси
Бокс12:25
Стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри
Украина12:02
Ультрас Полесья раскритиковали клуб за подписания африканских игроков
Бокс12:00
Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Европа11:41
ПСЖ выбыл из борьбы за испанского таланта
Теннис11:34
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина в одиночном разряде, Костюк и Киченко - в смешанном
Бокс11:20
Гвоздик анонсировал дату своего следующего боя
Футбол11:14
Тоттенхэм готовится предложить Кейну новый контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK