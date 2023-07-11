"Всегда нужно давать шанс панчеру": Уайт - о бое Усика и Дюбуа

Бывший претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мыслями о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика против обладателя регулярного пояса WBA Даниэля Дюбуа.

По словам звездного боксера, украинец фаворит, однако у британца есть шанс панчера.

Читай также: Усик: Бой в Польше - самое близкое место к дому

"У Дюбуа есть ударная мощь, у него тяжелые руки. Он агрессивный, но Усик - хороший боец. Однако ты всегда должен давать шанс панчеру. Если Дюбуа поймает Усика, то еще непонятно, что произойдет.

Похоже, что Усик очень хорошо справляется, когда пропускает мощные удары. У него отличное самообладание. Так что я не знаю. Но я думаю, что у Дюбуа есть шансы. Он панчер, он молод. Сколько лет Усику? 36?" - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа.