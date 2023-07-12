Джошуа - Уайт: все билеты проданы

Через месяц, 12 августа, состоится поединок в супертяжелом дивизионе между Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Дилианом Уайтом (29-3, 19КО).

Бой пройдет на арене О2 в Лондоне и, как сообщает промоутерская компания Match Room, все билеты на поединок уже раскуплены.

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Напомним, эти боксеры встречались друг с другом почти восемь лет назад на этой же арене. Тогда Джошуа победил техническим нокаутом в 7 раунде и нанес Уайту первое поражение в карьере.

Также Джошуа объявил три своих мнения относительно боя Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, назвав этот поединок бредом.