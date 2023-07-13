"Донесет удар": Портер предсказал Усику поражение в бою с Уайлдером

Бывший чемпион мира Шон Портер верит, что его Деонтей Уайлдер сможет победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам американца, его соотечественник не оставит шансов украинскому чемпиону.

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"Я заинтересован в боях Фьюри - Усик и Джошуа - Уайлдер. Мне интересен поединок Деонтея против Энди Руиса. Однако меня не особо интересует бой Уайлдера с Усиком. На самом деле об этом поединке не говорят. Думаю, я впервые затрагиваю эту тему, и, возможно, это выглядит плохо.

Какой исход наиболее вероятный в этом бою? Уайлдер донесет удар. Сейчас он лучше, чем когда-либо. Дико так говорить, потому что Уайлдеру 37 лет. Становиться лучше в 37 лет - это вправду забавно, потому что до этого момента у него были только способности, данные ему богом. Теперь он способен работать над ними и улучшать их. Если он захочет, то сможет драться, когда ему будет больше 40 лет. Как минимум до 42", - сказал Портер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Ранее Джошуа оценил шансы британца в бою с украинцем.