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Внешность изменилась: Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы

Американский боксер обрел свободу.
Сегодня, 10:00
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион WBA Regular в легком весе американец Джервонта Дэвис отбыл свой тюремный срок и вышел на свободу.

Журналист talkSPORT Майкл Бенсон опубликовал фото американского боксера, который покидает тюрьму.

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"Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы", - гласит подпись под фото.

Напомним, Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ, по делу о ДТП, которое произошло по вине бойца еще в 2020 году.

Изначально американец отбывал наказание в доме своего тренера Келвина Форда, но боксер проигнорировал решение судьи и перебрался в пентхаус отеля Four Seasons. В результате дело было пересмотрено, а Дэвис отправился отбывать остаток срока в тюремную камеру Балтимора.

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