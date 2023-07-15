Внешность изменилась: Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы

Чемпион WBA Regular в легком весе американец Джервонта Дэвис отбыл свой тюремный срок и вышел на свободу.

Журналист talkSPORT Майкл Бенсон опубликовал фото американского боксера, который покидает тюрьму.

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"Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы", - гласит подпись под фото.

‼️ Gervonta Davis has now been released from jail. pic.twitter.com/3RV40KzwZE — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 14, 2023

Напомним, Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ, по делу о ДТП, которое произошло по вине бойца еще в 2020 году.

Изначально американец отбывал наказание в доме своего тренера Келвина Форда, но боксер проигнорировал решение судьи и перебрался в пентхаус отеля Four Seasons. В результате дело было пересмотрено, а Дэвис отправился отбывать остаток срока в тюремную камеру Балтимора.

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