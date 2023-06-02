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Джервонта Дэвис оказался за решеткой, нарушив условия домашнего ареста

Американский боксер проведет остаток срока в тюрьме.
Сегодня, 13:59
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвиса нарушил условия пребывания под домашним арестом.

Как сообщает Boxing Scene, дело о ДТП с участием американского боксера было пересмотрено и судья постановил отправить спортсмена за решетку, после чего того сразу взяли под стражу. Дэвис проведет остаток своего условного срока в тюремной камере в Балтиморе.

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Напомним, что в мае за совершение ДТП в ноябре 2020 года суд приговорил боксера к 90-дневному домашнему аресту, а также 200 часам общественных работ. Он должен был отбывать наказание в доме своего тренера Келвина Форда.

В своем последнем бою в апреле этого года Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над Райаном Гарсией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис

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