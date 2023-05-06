Джервонта Дэвис избежал тюремного наказания в деле о ДТП

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис принял участие в судебном заседании, на котором заслушал приговор в деле о ДТП и еще ряде правонарушений связанных с этим инцидентом.

Как сообщает Boxing News 24, американский боксер был приговорен к 90 дням домашнего ареста, трем годам испытательного срока и 200 часам исправительных работ.

Наказание Дэвис будет отбывать в доме своего тренера Келвина Форда, а исправительные работы - в родном городе Балтиморе.

Напомним, что Джервонте были предъявлены обвинения в деле о ДТП, которое произошло в 2020 году. Тогда американец спровоцировал аварию, проехав на красный свет светофора, после чего скрылся с места преступления. В результате аварии пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

Отметим, что свой последний бой Джервонта провел в конце апреля, когда досрочно победил своего соотечественника Райана Гарсию.

