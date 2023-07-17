"Будет поздняя остановка": Спарринг-партнер Усика и Дюбуа сделал прогноз на их бой

Американский супертяжеловес Джеральд Вашингтон поделился прогнозом по поводу поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, который спарринговал с обоими бойцами, победу в бою одержит украинский чемпион.

Читай также: "Я тот, кого больше всего боятся": Усик ответил на упреки Уайлдера

"Победит тот, у кого сложнее попасть. Дело не в том, кто сильнее бьет. В этой весовой категории все парни большие и сильные. Каждый может сильно ударить.

Усик получит в этом бою все, что ему нужно. Я вижу, как он добивается своего. Думаю, что будет поздняя остановка", - приводит слова Вашингтона Boxing Social.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что украинец обратился с предложением к Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!