Стартовала продажа билетов на бой Усик - Дюбуа
Боксеры проведут титульный поединок в Польше.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет бой с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
Сегодня, 17 июля, стартовала продажа билетов на титульный поединок.
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Самый дешевый билет стоит 49 злотых (454 гривны), билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 – 92 670 гривен).
Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что промоутер Дюбуа заявил, что Усик опасается Даниэля.