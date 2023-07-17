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Стартовала продажа билетов на бой Усик - Дюбуа

Боксеры проведут титульный поединок в Польше.
Сегодня, 14:47
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет бой с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Сегодня, 17 июля, стартовала продажа билетов на титульный поединок.

Читай также: Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой

Самый дешевый билет стоит 49 злотых (454 гривны), билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 – 92 670 гривен).

Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер Дюбуа заявил, что Усик опасается Даниэля.


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