Гвоздик сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

По мнению Гвоздика, украинский боксер без проблем одержит победу. Единственный шанс для британца - силовой удар.

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"В этом бою я не вижу большой интриги. Она может появиться лишь в одном случае - если Дюбуа удастся донести силовой удар. Это его единственный шанс.

Усик - однозначный фаворит этого боя. Габаритные боксеры еще могут доставить проблемы Саше, но Дюбуа с ним практически одного роста. И навязать Усику грубый прессинг британцу вряд ли удастся. Вполне возможно, что в этом бою мы увидим нокаут. У Саши нет сокрушительной мощи супертяжа, но есть четкость и резкость. Он может ударить неожиданно, как это было в поединке с Беллью в крузервейте", - сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что американский проспект сделал прогноз на титульный бой.