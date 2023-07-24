Бывший тренер Дюбуа оценил шансы Даниэля в бою с Усиком

Шейн МакГиган, бывший тренер обязательного претендента на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мнением о поединке британца против объединенного чемпиона мира Александра Усика.

По словам специалиста, если украинский боксер выдержит начало, то победа будет его.

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"Это более жесткий, грубый бой, чем с Энтони Джошуа. Дюбуа обладает более тяжелым ударом, чем Джошуа. Как по мне, он более бесстрашный, но Даниэль больше пропускает. Он не такой техничный, его бокс и близко не на таком уровне. Однако у него стопроцентно есть шанс панчера. Он адски опасен в первых четырех-пяти раундах.

Как только Усик начнет входить в свой ритм, если он начнет входить в него, если он не пропустит в первых трех-четырех раундах, то однозначно нужно ставить на победу Александра. Но я никогда не видел, чтобы людей роняли так, как Дюбуа. Он феноменальный панчер. Но ему нужно донести удар - вот в чем дело", - сказал МакГиган в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион оценил нынешнее состояние Усика.

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