Промоутер Фьюри назвал фаворита боя Тайсона с Усиком

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном поединке британца против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам функционера, его подопечный не оставит украинцу никаких шансов.

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"Я работаю с Тайсоном, поэтому вы знаете, каким будет мой ответ. Я отдаю ему предпочтение в любое время суток.

Я думаю, что он слишком большой, слишком быстрый и слишком сильный для Усика. Я считаю, что здесь исход предрешен", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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