Промоутер Фьюри назвал фаворита боя Тайсона с Усиком
Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном поединке британца против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
По словам функционера, его подопечный не оставит украинцу никаких шансов.
Читай также: Майкл Хантер обвинил Фьюри в срыве боя с Усиком
"Я работаю с Тайсоном, поэтому вы знаете, каким будет мой ответ. Я отдаю ему предпочтение в любое время суток.
Я думаю, что он слишком большой, слишком быстрый и слишком сильный для Усика. Я считаю, что здесь исход предрешен", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!