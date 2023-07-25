"На подтанцовке у Усика": Редкач раскритиковал Беринчика

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что Денис Беринчик до сих пор не раскрыл свой потенциал.

По словам спортсмена, боксер уровня Дениса уже давно должен строить карьеру в США.

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"Все возможно, но Денис находится в сильном плену у промоутерской компании "К2". Всю свою карьеру он на подтанцовке у Александра Усика, либо проводит какие-то местечковые поединки в Киеве против никому не известных бойцов. Боксер с таким багажом, как у Беринчика, должен был выступать в Америке уже очень давно, и я ему много раз предлагал приехать в тренировочный лагерь сюда.

Все, что ему надо было для этого - купить сюда билет. Если бы мне когда-то поступило такое предложение, то я бы в тот же день прыгнул в самолет и улетел, потому что это драгоценный опыт. Денис до сих пор думает об этом, а, может, и забыл уже об этом", - сказал Редкач в интервью сайту AllBoxing.

Ранее сообщалось, что Беринчик проведет бой в андеркарде поединка Усик - Дюбуа.

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