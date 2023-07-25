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"Готов поспорить": Хантер вызвался помочь Дюбуа перед боем с Усиком

Американский боксер смог бы подготовить британца к титульному поединку.
Сегодня, 12:02
Майкл Хантер / Getty Images
Майкл Хантер / Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил, что хотел бы помочь регулярному чемпиона мира по версии WBA Даниэлю Дюбуа подготовиться к бою против Александра Усика.

По словам Хантера, у него есть определенные навыки, однако, судя по всему, команда британца не рассчитывает на него.

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"Мое приглашение стало бы умным шагом со стороны команду Дюбуа, ведь я могу работать в стойке левши. Я могу драться как левша, но просто редко это делаю.

Готов поспорить, что я бы однозначно принес Даниэлю Дюбуа пользу. Но я не думаю, что это произойдет. Они мне не звонили, не было ничего такого", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Дюбуа оценил шансы Даниэля в бою с Усиком.

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