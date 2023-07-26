iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Сломает его сердце": Нельсон сделал откровенный прогноз на бой Усик - Дюбуа

Экс-обладаталь титула отметил превосходство украинского боксера.
Сегодня, 11:48
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что у британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа нет шансов против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Нельсона, британец может рассчитывать только на силовой удар, однако и с этим украинский чемпион должен справиться.

Читай также: Тренер Усика: Место Фьюри и Нганну - под куполом цирка

"Я бы хотел дать Дюбуа огромные шансы, я бы хотел так сказать, ведь всегда поддерживаю британцев, но в реальности я не даю ему шансов. В действительности сейчас я увидел в нем как в бойце бреши. Я всегда поддерживаю британцев, но если вы задаете мне вопрос, то я на него отвечаю. В броне Дюбуа сейчас есть брешь, и если он подерется с кем-то вроде Усика, то это для него не сработает.

Усик найдет его, сломает его сердце, сломает его самого. У Дюбуа есть шанс панчера. Может, это звучит неприятно для его фанатов, семьи и окружения, и Дюбуа хороший боец, но в его броне есть брешь, которую Усик раскроет и воспользуется ею. Он слишком умный, чтобы отпустить Дюбуа с крючка. У Дюбуа есть шанс панчера, и на этом все", - приводит слова Нельсона Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что звездный американец вызвался помочь Дюбуа перед боем с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом
Даллас порекомендовал Дончичу похудеть перед стартом нового сезона Даллас порекомендовал Дончичу похудеть перед стартом нового сезона
Милан сделал предложение Валенсии по трансферу игрока сборной США Милан сделал предложение Валенсии по трансферу игрока сборной США
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны15:47
Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом
НБА15:11
Даллас порекомендовал Дончичу похудеть перед стартом нового сезона
Европа14:36
Милан сделал предложение Валенсии по трансферу игрока сборной США
Бокс14:35
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Европа14:14
Представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить Мбаппе принять их предложение
Европа14:12
"Проблемы людей": Мудрик высказался о своей безголевой серии
Европа14:00
Манчестер Юнайтед установил ценник на своего полузащитника
ММА13:50
Марк Цукерберг - Илон Маск: прогноз на выставочный бой
Европа13:32
В итальянском футболе произошли изменения по регистрации игроков
Украина13:30
Динамо объявило об уходе Жерсона Родригеса в аренду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK