"Сломает его сердце": Нельсон сделал откровенный прогноз на бой Усик - Дюбуа

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что у британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа нет шансов против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Нельсона, британец может рассчитывать только на силовой удар, однако и с этим украинский чемпион должен справиться.

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"Я бы хотел дать Дюбуа огромные шансы, я бы хотел так сказать, ведь всегда поддерживаю британцев, но в реальности я не даю ему шансов. В действительности сейчас я увидел в нем как в бойце бреши. Я всегда поддерживаю британцев, но если вы задаете мне вопрос, то я на него отвечаю. В броне Дюбуа сейчас есть брешь, и если он подерется с кем-то вроде Усика, то это для него не сработает.

Усик найдет его, сломает его сердце, сломает его самого. У Дюбуа есть шанс панчера. Может, это звучит неприятно для его фанатов, семьи и окружения, и Дюбуа хороший боец, но в его броне есть брешь, которую Усик раскроет и воспользуется ею. Он слишком умный, чтобы отпустить Дюбуа с крючка. У Дюбуа есть шанс панчера, и на этом все", - приводит слова Нельсона Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что звездный американец вызвался помочь Дюбуа перед боем с Усиком.

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