Спенс назвал свои преимущества перед боем с Кроуфордом

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс- младший высказался о предстоящем бое с обладателем титула WBO в этой же весовой категории Теренсом Кроуфордом.

Американец считает, что превосходит своего оппонента во многих компонентах.

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"Мне постоянно задают противоречивые вопросы. Я собираюсь победить, потому что являюсь лучшим бойцом. Физически, умственно, в любом отношении. Я более стойкий, чем он. Как я уже сказал, я сломаю его и его волю.

Я не помню, что говорил, будто моей целью является заработать много денег. Победа очень много значит для меня. Это будет означать, что я лучший полусредневес в истории. Мои навыки лучше. Мой тренер - тренер года. Он учит хорошим основам. У меня отличная защита. У меня отличное нападение. У меня есть все необходимые навыки для победы.

Это легендарный бой, в котором встретятся разные школы. Я гарантирую, что не разочаруетесь, если посмотрите его. Вы хотите купить этот бой", - приводит слова Спенса Boxing News 24.

Отметим, титульный бой состоится в ночь на 30 июля.

Ранее сообщалось, что боксеры провели битву взглядов.

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