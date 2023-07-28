Кроуфорд - Спенс: жаркая битва взглядов
Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).
В преддверии боя боксеры провели пресс-конференцию.
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Во время мероприятия Кроуфорд несколько раз вступил в перепалку с публикой, а затем начал оскорблять людей.
Спенс и Кроуфорд также провели дуэль взглядов.
FIRST FACE-OFF OF FIGHT WEEK 😎@ErrolSpenceJr and @terencecrawford are on the stage 🎤#SpenceCrawford | https://t.co/rkjT7MCgXp pic.twitter.com/OAoBtcr31U— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 27, 2023
Отметим, титульный бой состоится в ночь на 30 июля.
Ранее сообщалось, что Спенс может завершить карьеру после боя с Кроуфордом.
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