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Кроуфорд - Спенс: жаркая битва взглядов

Боксеры подогревают интерес к титульному бою.
Сегодня, 10:12
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд / SHOWTIME SPORTS
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд / SHOWTIME SPORTS

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

В преддверии боя боксеры провели пресс-конференцию.

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Во время мероприятия Кроуфорд несколько раз вступил в перепалку с публикой, а затем начал оскорблять людей.

Спенс и Кроуфорд также провели дуэль взглядов. 

Отметим, титульный бой состоится в ночь на 30 июля.

Ранее сообщалось, что Спенс может завершить карьеру после боя с Кроуфордом.

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