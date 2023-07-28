Кроуфорд - Спенс: жаркая битва взглядов

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

В преддверии боя боксеры провели пресс-конференцию.

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Во время мероприятия Кроуфорд несколько раз вступил в перепалку с публикой, а затем начал оскорблять людей.

Спенс и Кроуфорд также провели дуэль взглядов.

Отметим, титульный бой состоится в ночь на 30 июля.

Ранее сообщалось, что Спенс может завершить карьеру после боя с Кроуфордом.

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