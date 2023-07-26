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"Я все еще не уверен": Беллью сделал прогноз на бой Спенс - Кроуфорд

Чемпионы полусреднего веса уже вскоре определят абсолюта в дивизионе.
Сегодня, 19:58
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью высказался по поводу боя между обладателем поясов WBC, WBA и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом и чемпионом по версии WBO Теренсом Кроуфордом.

По словам британца, он не может назвать очевидного фаворита будущего поединка, но склоняется к тому, что успех в противостоянии будет праздновать Кроуфорд.

"Бой, которого так долго ждали, наконец-то состоится в эту субботу, ведь Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд положат конец своему соперничеству и определят лучшего полусредневеса в мире. Нам пришлось очень долго ждать этого боя, около шести-семи лет, поэтому я много раз менял свое мнение по поводу победителя. За несколько дней до боя я все еще не уверен в своем выборе.

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У нас есть два выдающихся таланта, которые, вероятно, находятся на пике своих сил. Они оба не проигрывали в профессионалах. В боксе очень редко такие ингредиенты сочетаются в больших боях. Но этот бой действительно будет большим, и я ожидаю, что после памятной битвы у нас будет явный победитель.

В данный момент я должен выбрать Кроуфорда. Во многом этот выбор связан с тем, через что в последнее время прошел Спенс. У него была серьезная автомобильная авария, он снялся с боя против Мэнни Пакьяо. Готово ли его тело к поединку такого масштаба? Возможно, но я не ставлю под сомнение кондиции Кроуфорда так, как в случае со Спенсом", - приводит слова Беллью DAZN.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее спенс заявил, что может завершить карьеру после боя с Кроуфордом.

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