"Легендарный поединок": Спенс оценил значимость боя с Кроуфордом

Чемпион по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от будущего боя против обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда.

Американский боксер выразил уверенность, что их объединительный поединок будет выдающимся.

"Я не мог представить лучший сценарий, чем этот. Я лидер полусреднего веса, это точно. Я сторона "А". Я должен быть стороной "А" с точки зрения бизнеса.

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Он просто не хочет верить, что я большая шишка, когда речь идет о продажах билетов, когда люди поднимают свои задницы с кресел. Кроуфорд говорит, что он сделал то, завоевал титулы, сделал это. Круто, но попытайся принести это в банк. Я чувствую, что мы с ним партнеры по танцу.

Нам было суждено встретиться. Так что мы должны устроить бой. Это один из легендарных поединков. Поэтому я чувствую, что он должен состояться. Если я побью его и сломаю его волю, то он, пожалуй, не согласится на реванш", - цитирует Спенса Boxing News 24.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что бой украинца Виктора Выхриста в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд не состоится.

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