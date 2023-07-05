Бой Выхриста в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд не состоится

Украинец должен был выйти в ринг против армянского супертяжеловеса.

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) не будет драться в андеркарде поединка между чемпионом по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

Украинец должен был выйти в ринг 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе против армянского боксера Гургена Оганесяна (4-0, 4 КО).

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Тем не менее, как сообщает Luckypunch.net, этот бой не состоится. Причины отмены поединка не называются.

Напомним, что Выхрист в своем последнем бою в феврале этого года, получив перелом ребер, потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО), которое стало для украинца первым на профессиональном ринге.