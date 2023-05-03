Промоутер назвал сроки возвращения Выхриста в ринг

Промоутер украинского представителя супертяжелого дивизиона Виктора Выхриста Эрол Цейлан рассказал о состоянии своего подопечного, который в последнем бою с Ленье Перо получил перелом ребер и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

По словам представителя украинского боксера, возможно, летом этого года его клиент уже вернется в ринг.

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"Сейчас он восстанавливается от перелома трех ребер. Ни один нормальный боец не отбоксировал бы до восьмого раунда со сломанными ребрами. Виктор не должен был опускаться на колено, если бы он это сделал, мог пробить ребрами внутренние органы. Возможно, он мог умереть.

Виктор - один из лучших бойцов в мире в будущем. Возможно, летом мы увидим его бой. Позже в этом году я бы хотел устроить ему большие бои в США и Великобритании", - сказал Цейлан в комментарии Luckypunch.nethttps://www.facebook.com/luckypunch.net/videos/990517292314945/.

Напомним, что в феврале этого года Выхрист потерпел поражение от кубинца Ленье Перо техническим нокаутом в восьмом раунде.