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Промоутер назвал сроки возвращения Выхриста в ринг

В последнем бою украинец потерпел первое в профессиональной карьере поражение.
Сегодня, 11:59
Выхрист уступил Перо в последнем бою / Getty Images
Выхрист уступил Перо в последнем бою / Getty Images

Промоутер украинского представителя супертяжелого дивизиона Виктора Выхриста Эрол Цейлан рассказал о состоянии своего подопечного, который в последнем бою с Ленье Перо получил перелом ребер и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

По словам представителя украинского боксера, возможно, летом этого года его клиент уже вернется в ринг.

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"Сейчас он восстанавливается от перелома трех ребер. Ни один нормальный боец не отбоксировал бы до восьмого раунда со сломанными ребрами. Виктор не должен был опускаться на колено, если бы он это сделал, мог пробить ребрами внутренние органы. Возможно, он мог умереть.

Виктор - один из лучших бойцов в мире в будущем. Возможно, летом мы увидим его бой. Позже в этом году я бы хотел устроить ему большие бои в США и Великобритании", - сказал Цейлан в комментарии Luckypunch.nethttps://www.facebook.com/luckypunch.net/videos/990517292314945/.

Напомним, что в феврале этого года Выхрист потерпел поражение от кубинца Ленье Перо техническим нокаутом в восьмом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист

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