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"Меня ничего не волнует": Спенс выразил уверенность в успехе в бою с Кроуфордом

Чемпионы полусреднего веса встретятся в объединительном поединке.
Сегодня, 20:06
Эррол Спенс / Getty Images
Эррол Спенс / Getty Images

Чемпион по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался о будущем бое против обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда.

По мнению боксера, его навыков будет достаточно, чтобы одержать победу в бою.

"С моим стилем меня ничего не волнует. Мое мастерство определяет мои способности. Все что я делаю, так это просто продолжаю идти вперед, несмотря на то что могу делать разные вещи.

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Я побеждал сильных соперников в любителях и также в профессионалах, имея только одно качество. Просто иди вперед, наноси удары и будь в состоянии выдержать удар соперника.

Я парень, который может меняться во время боя. Я умею переключаться от защиты к нападению. Я могу просто сломить своего оппонента, а также могу боксировать. Я просто не делаю все эти вещи, потому что не вижу необходимости тратить свою энергию. У меня нет времени на все это", - цитирует Спенса Boxing News 24.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес Виктор Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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