Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) свой следующий бой проведет в андеркарде поединка между чемпионом по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.
Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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В рамках этого вечера бокса Выхрист проведет десятираундовый поединок против армянского супертяжеловеса Гургена Оганесяна (4-0, 4 КО), сообщает Boxing Scene.
Армянский боксер должен был драться 22 апреля с бывшим чемпионом IBF Чарльзом Мартином в андеркарде поединка Джервонта Дэвис - Райан Гарсия, но получил травму ребра во время тренировки.
Напомним, что Выхрист в своем последнем бою в феврале этого года, получив перелом ребер, потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО), которое стало для украинца первым на профессиональном ринге.