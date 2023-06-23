Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд

Украинец встретится в ринге с армянским супертяжеловесом.

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) свой следующий бой проведет в андеркарде поединка между чемпионом по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Читай также: Промоутер назвал сроки возвращения Выхриста в ринг

В рамках этого вечера бокса Выхрист проведет десятираундовый поединок против армянского супертяжеловеса Гургена Оганесяна (4-0, 4 КО), сообщает Boxing Scene.

Армянский боксер должен был драться 22 апреля с бывшим чемпионом IBF Чарльзом Мартином в андеркарде поединка Джервонта Дэвис - Райан Гарсия, но получил травму ребра во время тренировки.

Напомним, что Выхрист в своем последнем бою в феврале этого года, получив перелом ребер, потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО), которое стало для украинца первым на профессиональном ринге.