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Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд

Украинец встретится в ринге с армянским супертяжеловесом.
Вчера, 22:40
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) свой следующий бой проведет в андеркарде поединка между чемпионом по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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В рамках этого вечера бокса Выхрист проведет десятираундовый поединок против армянского супертяжеловеса Гургена Оганесяна (4-0, 4 КО), сообщает Boxing Scene.

Армянский боксер должен был драться 22 апреля с бывшим чемпионом IBF Чарльзом Мартином в андеркарде поединка Джервонта Дэвис - Райан Гарсия, но получил травму ребра во время тренировки.

Напомним, что Выхрист в своем последнем бою в феврале этого года, получив перелом ребер, потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО), которое стало для украинца первым на профессиональном ринге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Виктор Выхрист Эррол Спенс

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