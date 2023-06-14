Спенс - Кроуфорд: видео первой битвы взглядов
Боксеры готовы определить абсолютного чемпиона в полусреднем весе.
Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) проведуть титульный поединок.
В преддверии боя боксер провели первую встречу, на которой приняли участие в битве взглядов.
Видео битвы взглядов Спенс - Кроуфорд:
The undisputed 👑 will finally be crowned.— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 13, 2023
#SpenceCrawford | @ErrolSpenceJr @terencecrawford pic.twitter.com/hA6dnHcmGj
Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля.
Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).