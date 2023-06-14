Спенс - Кроуфорд: видео первой битвы взглядов

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) проведуть титульный поединок.

В преддверии боя боксер провели первую встречу, на которой приняли участие в битве взглядов.

Видео битвы взглядов Спенс - Кроуфорд:

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля.

Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).