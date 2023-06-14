iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Спенс - Кроуфорд: видео первой битвы взглядов

Боксеры готовы определить абсолютного чемпиона в полусреднем весе.
Сегодня, 08:20
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд / SHOWTIME SPORTS / Getty Images
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд / SHOWTIME SPORTS / Getty Images

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и обладатель титула WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) проведуть титульный поединок.

В преддверии боя боксер провели первую встречу, на которой приняли участие в битве взглядов.

Видео битвы взглядов Спенс - Кроуфорд:

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля.

Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).


Статьи по теме

Футбол сегодня: Плей-офф Лиги наций и игры на вылет в УПЛ Футбол сегодня: Плей-офф Лиги наций и игры на вылет в УПЛ
Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ
Плей-офф НХЛ: Вегас стал чемпионом, выиграв финальную серию у Флориды Плей-офф НХЛ: Вегас стал чемпионом, выиграв финальную серию у Флориды
Гвоздик назвал причину, почему Ломаченко проиграл Хэйни Гвоздик назвал причину, почему Ломаченко проиграл Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа08:55
Футбол сегодня: Плей-офф Лиги наций и игры на вылет в УПЛ
Европа08:45
Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ
Бокс08:20
Спенс - Кроуфорд: видео первой битвы взглядов
НХЛ08:05
Плей-офф НХЛ: Вегас стал чемпионом, выиграв финальную серию у Флориды
Бокс07:55
Гвоздик назвал причину, почему Ломаченко проиграл Хэйни
НХЛ07:33
Вегас впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
НХЛ07:22
Кубок Стэнли: Вегас уничтожил Флориду и выиграл НХЛ
Европа00:49
Netflix снимет документальный фильм о футболисте Реала
Футбол00:29
Эвертон Миколенко готов приобрести форварда сборной Уэльса
Украина00:11
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK