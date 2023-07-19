Спенс заявил, что может завершить карьеру после боя с Кроуфордом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс рассказал, что задумывается о завершении карьеры после поединка с обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

По словам звездного спортсмена, окончательно он определится после проведения титульного боя.

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"После победы у меня будет одна из лучших историй в боксе и точка. Когда я получу этот четвертый титул, то, возможно, смогу уйти в отставку. Если захочу, конечно. Но сейчас все мысли только об этом поединке.

Я здесь по какой-то причине. Без меня на кону этого поединка не стоял бы бесспорный титул. Я парень, который завоевал три пояса и сделал этот бой возможным", - приводит слова Спенса Boxing 247.

Поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее Эррол Спенс оценил значимость боя с Теренсом Кроуфордом.

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