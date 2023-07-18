Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

Незадолго до титульного боя телеканал Showtime опубликовал официальный проморолик.

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Поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Напомним, что свой последний бой Теренс Кроуфорд провел в 2022 году против давида аванесяна, нокаутировав того в шестом раунде.

Эррол Спенс, в свою очередь, также в последний раз бился в 2022 году, его соперником был кубинский боксер Йорденис Угас, который проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

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