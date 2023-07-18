iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Боксеры проведут поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона.
Сегодня, 10:10
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

Незадолго до титульного боя телеканал Showtime опубликовал официальный проморолик.

Читай также: "Легендарный поединок": Спенс оценил значимость боя с Кроуфордом

Поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Напомним, что свой последний бой Теренс Кроуфорд провел в 2022 году против давида аванесяна, нокаутировав того в шестом раунде. 

Эррол Спенс, в свою очередь, также в последний раз бился в 2022 году, его соперником был кубинский боксер Йорденис Угас, который проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Месси не его лучшее творение": Дочь Гвардиолы вновь восхитила соцсети своей красотой "Месси не его лучшее творение": Дочь Гвардиолы вновь восхитила соцсети своей красотой
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - BIG BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - BIG
Форвард Челси близок к тому, чтобы перейти в Марсель Малиновского Форвард Челси близок к тому, чтобы перейти в Марсель Малиновского
Динамо представило новую форму на следующий сезон Динамо представило новую форму на следующий сезон
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол10:47
"Месси не его лучшее творение": Дочь Гвардиолы вновь восхитила соцсети своей красотой
Киберспорт10:45
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - BIG
Футбол10:17
Форвард Челси близок к тому, чтобы перейти в Марсель Малиновского
Бокс10:10
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Украина10:07
Динамо представило новую форму на следующий сезон
Бокс09:50
Два соперника: WBC поставил жесткий ультиматум для Хэйни
Футбол09:45
Одноклубник Мудрика перейдет в клуб, который вылетел из АПЛ
Водные09:25
Романчук стал лучшим из украинцев в финале на открытой воде
Футбол09:22
Роналду: Чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС
Бокс09:00
"Какой вес у Тайсона?": Макгрегор отреагировал на проведение боя Фьюри - Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK