iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Немного больной": Хирн назвал фаворита боя Спенс - Кроуфорд

Промоутер предсказал исход титульного поединка.
Сегодня, 11:08
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке за бесспорный титул в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

По словам специалиста, Кроуфорд завоюет титулы благодаря своему стилю.

Читай также: "Я все еще не уверен": Беллью сделал прогноз на бой Спенс - Кроуфорд

"Я склоняюсь на сторону Кроуфорда. Оба парня невероятны. Я смотрю на две вещи. Во-первых, думаю, что Спенс больше износился и к тому же не нужно забывать про аварию, в которой он побывал. Во-вторых, Кроуфорд невероятно силен духом. Он немного больной, когда лезет в драку.

Я не уверен, остановит ли своего соперника Кроуфорд, но не сомневаюсь, что победит. Иногда все ожидают большие бои, а бойцы ведут себя скованно в течение шести или семи рандов. Этот поединок может быть таким же. Если парни обострят все раньше, то Кроуфорд вполне может остановить Спенса", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, титульный бой состоится в ночь на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Спенс назвал свои преимущества перед боем с Кроуфордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи УПЛ Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи УПЛ
Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит
Наполи хочет усилиться хавбеком сборной Аргентины Наполи хочет усилиться хавбеком сборной Аргентины
Сестра игрока Челси отметилась голом на женском ЧМ Сестра игрока Челси отметилась голом на женском ЧМ
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина12:30
Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи УПЛ
Украина12:25
Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит
Европа12:24
Наполи хочет усилиться хавбеком сборной Аргентины
Европа12:19
Сестра игрока Челси отметилась голом на женском ЧМ
Бокс12:05
Промоутер Фьюри предсказал победителя боя Спенс - Кроуфорд
Футбол11:56
Суркис: Поведение Харлан - пример для наших спортсменов
Лига Европы11:49
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
Другие страны11:25
Аргентина чудом ушла от поражения в игре с Южной Африкой: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Футбол11:24
Ювентус подпишет уругвайского таланта
Бокс11:08
"Немного больной": Хирн назвал фаворита боя Спенс - Кроуфорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK