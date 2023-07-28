"Немного больной": Хирн назвал фаворита боя Спенс - Кроуфорд

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке за бесспорный титул в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

По словам специалиста, Кроуфорд завоюет титулы благодаря своему стилю.

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"Я склоняюсь на сторону Кроуфорда. Оба парня невероятны. Я смотрю на две вещи. Во-первых, думаю, что Спенс больше износился и к тому же не нужно забывать про аварию, в которой он побывал. Во-вторых, Кроуфорд невероятно силен духом. Он немного больной, когда лезет в драку.

Я не уверен, остановит ли своего соперника Кроуфорд, но не сомневаюсь, что победит. Иногда все ожидают большие бои, а бойцы ведут себя скованно в течение шести или семи рандов. Этот поединок может быть таким же. Если парни обострят все раньше, то Кроуфорд вполне может остановить Спенса", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, титульный бой состоится в ночь на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Спенс назвал свои преимущества перед боем с Кроуфордом.

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