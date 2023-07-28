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Промоутер Фьюри предсказал победителя боя Спенс - Кроуфорд

Фрэнк Уоррен выделил фаворита поединка.
Сегодня, 12:05
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

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По словам Уоррена, победителем боя станет Кроуфорд.

"Если говорить про вечер бокса в Лас-Вегасе, то я выбираю Кроуфорда, большим фанатом которого я всегда был еще с тех пор, как он регулярно дрался на BoxNation. Вы еще на раннем этапе его карьеры могли увидеть, что это настоящий талант", - цитирует промоутера Boxing Scene.

Напомним, поединок Спенс - Кроуфорд состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Спенс назвал свои преимущества перед боем с Кроуфордом.

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