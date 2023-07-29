Спенс - Кроуфорд: результаты взвешивания
Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).
В преддверии титульного боя состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании PBC.
Читай также: Кроуфорд - Спенс: жаркая битва взглядов
Боксеры уложились в лимит своей весовой категории, а Спенс немного перевесил Кроуфорда.
Результаты взвешивания:
- Эррол Спенс: 66,68 кг
- Теренс Кроуфорд: 66,59 кг
.@ErrolSpenceJr is right on the money 💰— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 28, 2023
#SpenceCrawford | https://t.co/LjunkZ3E20 pic.twitter.com/QLqPgT4NNI
Easy work on the ⚖️ for @terencecrawford.— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 28, 2023
#SpenceCrawford | https://t.co/LjunkZ3E20 pic.twitter.com/I96ptUZ1FB
Отметим, титульный бой состоится в ночь на 30 июля.
Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри предсказал победителя боя Спенс - Кроуфорд.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!