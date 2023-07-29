Спенс - Кроуфорд: результаты взвешивания

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) проведет поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

В преддверии титульного боя состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании PBC.

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Боксеры уложились в лимит своей весовой категории, а Спенс немного перевесил Кроуфорда.

Результаты взвешивания:

Эррол Спенс: 66,68 кг

Теренс Кроуфорд: 66,59 кг

Отметим, титульный бой состоится в ночь на 30 июля.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри предсказал победителя боя Спенс - Кроуфорд.

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