Стивенсон сделал прогноз на бой Спенс - Кроуфорд

Американский боксер Шакур Стивенсон заявил, что чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд остановит обладателя титулов WBA, WBC и IBF Эррола Спенса.

По словам звездного спортсмена, Кроуфорд досрочно победит Спенса.

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"Кроуфорд готов. Ему даже больше ничего не нужно, он готов. Я не думаю, что бой пройдет всю дистанцию. Кроуфорд победит нокаутом. В 11-м раунде.

Люди в СМИ плохо говорили про него, принижали каждую его победу. Пожалуй, Кроуфорд наелся и хочет показать вам всем, над чем он работал. У Спенса просто нужно забрать его лучший атрибут, которым является джеб. Лишите его джеба - и это будет легкий вечер. Я думаю, что Кроуфорд в любом случае может нивелировать его джеб, но когда "Бад" переходит в стойку левши, он может сделать свое дело. Так что я хочу, чтобы он дрался как левша", - приводит слова Шакура Boxing News 24.

Напомним, поединок Спенс - Кроуфорд состоится в ночь с 29-го на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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