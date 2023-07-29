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Плант ударил Чарло за кулисами взвешивания Спенса и Кроуфорда

Потенциальные соперники встретились в преддверии титульного боя американцев.
Сегодня, 11:13
Калеб Плант / Getty Images
Калеб Плант / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант устроил потасовку с обладателем титула WBC в среднем дивизионе Джермаллом Чарло.

Боксеры посетили церемонию взвешивания в преддверии поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

Плант подошел к Чарло за кулисами и дал пощечину левой рукой.

Охрана отогнала Калеба от чемпиона, однако все равно продолжал преследовать его.

Отметим, титульный бой Спенса и Кроуфорда состоится в ночь на 30 июля.

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