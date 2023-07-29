Плант ударил Чарло за кулисами взвешивания Спенса и Кроуфорда

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант устроил потасовку с обладателем титула WBC в среднем дивизионе Джермаллом Чарло.

Боксеры посетили церемонию взвешивания в преддверии поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

Плант подошел к Чарло за кулисами и дал пощечину левой рукой.

Охрана отогнала Калеба от чемпиона, однако все равно продолжал преследовать его.

Caleb Plant hits Jermall Charlo in the face backstage during the Errol Spence Jr and Terence Crawford weigh-in 😳pic.twitter.com/Th2rILdpxZ — Complex Sports (@ComplexSports) July 29, 2023

Отметим, титульный бой Спенса и Кроуфорда состоится в ночь на 30 июля.

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