Две команды подозреваются в нарушении моторного регламента

Мерседес и Ред Булл оказались в центре скандала, пишет The Race.

В паддоке ходят слухи, что эти две команды нашли серую сезону в новом моторном регламенте и используют ее для получения преимущества.

Якобы команды нашли способ увеличить степень сжатия в новых двигателях. При переходе со старого регламента этот показатель должен быть снижен с 18 до 16.

Считается, что Мерседес и Ред Булл пользуются тем, что проверки будут проводиться не при рабочей температуре двигателя. И в итоге некоторые детали мотора будут настолько расширяться под нагревом, что дадут старые показатели сжатия, что в свою очередь увеличит мощность.

Также стоит отметить, что ряд изданий скептически отнесся к информации. Некоторые эксперты полагают, что бонус к мощности не будет столь значительным.

Ранее также сообщалось, что команда начали проходить официальный крэш-тест.

