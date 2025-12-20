iSport.ua
Еще один игрок сборной Украины может переехаь в турецкий чемпионат

Николай Шапаренко интересен Бешикташу.
Сегодня, 14:55       Автор: Андрей Безуглый
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

Хавбек Динамо Николай Шапаренко интересен Бешикташу, пишет Beşiktaş +.

Напомним, что ранее турцекий гранд уже пытался подписать игрока, но тогда украинец отказался от перехода.

Сейчас источник утверждает, что Бешикташ снова связался с Шапаренко, и тот согласился на переход.

Его убедили отсутствие лучших перспектив и интерес со стороны главного тренера турков Сергена Ялчина.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 22 матча, в которых забил два гола и отдал семь передач.

Ранее также в Динамо подтвердили, что планируют зимние трансферы.

