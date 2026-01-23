Жирона готова усилить состав ещё одним украинцем

Жирона хочет подписать Николая Шапаренко, сообщает Sport.es.

Каталонская команда уже имеет в составе четверых украинцев и не собирается останавливаться в подписании игроков из Украины. Теперь Жирона нацелилась на хавбека киевского Динамо.

Несмотря на то, что накануне испанская команда подписала полузащитника Франа Бельтрана, они хотят усилить полузащиту ещё одним игроком.

Отмечается, что трансфер Шапаренко может состояться в январе или летом, когда у игрока закончится контракт, и он сможет бесплатно перейти в чемпионат Испании. По данным издания, Жирона близка к началу переговоров по предварительному контракту с игроком.

