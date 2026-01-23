iSport.ua
Жирона готова усилить состав ещё одним украинцем

Каталонский клуб интересуется полузащитником Динамо.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

Жирона хочет подписать Николая Шапаренко, сообщает Sport.es.

Каталонская команда уже имеет в составе четверых украинцев и не собирается останавливаться в подписании игроков из Украины. Теперь Жирона нацелилась на хавбека киевского Динамо.

Несмотря на то, что накануне испанская команда подписала полузащитника Франа Бельтрана, они хотят усилить полузащиту ещё одним игроком.

Отмечается, что трансфер Шапаренко может состояться в январе или летом, когда у игрока закончится контракт, и он сможет бесплатно перейти в чемпионат Испании. По данным издания, Жирона близка к началу переговоров по предварительному контракту с игроком.

Тем временем Ювентус ведёт переговоры с Фенербахче об аренде их форварда.

