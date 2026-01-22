iSport.ua
Жирона подписала очередного украинца

Сообщает Фабрицио Романо.
Сегодня, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Пищур / Getty Images
Александр Пищур / Getty Images

Александр Пищур присоединился к Жироне.

Ранее форвард выступал за венгерский клуб Дьёр. Отмечается, что трансфер обошёлся каталонской команде в 1 миллион евро.

В текущем сезоне венгерской лиги 20-летний нападающий забил два гола в 12 матчах.

Добавим, что для Жироны это уже четвёртый игрок с украинским паспортом. За испанскую команду также выступают Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Тем временем команда, в которой ранее играл украинский защитник, установила историческое достижение в рамках Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Жирона

