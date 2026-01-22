Жирона подписала очередного украинца
Александр Пищур присоединился к Жироне.
Ранее форвард выступал за венгерский клуб Дьёр. Отмечается, что трансфер обошёлся каталонской команде в 1 миллион евро.
В текущем сезоне венгерской лиги 20-летний нападающий забил два гола в 12 матчах.
🚨🔴⚪️ EXCL: Girona agree deal in principle to sign Oleksandr Pyshchur from ETO FC, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
Fee will be around €1m for tall Ukrainian striker. 🇺🇦 pic.twitter.com/ykHGY2xtci
Добавим, что для Жироны это уже четвёртый игрок с украинским паспортом. За испанскую команду также выступают Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
Тем временем команда, в которой ранее играл украинский защитник, установила историческое достижение в рамках Лиги чемпионов.
