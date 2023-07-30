Спенс - Кроуфорд: статистика ударов

Теренс превзошел своего соперника, даже установив личный рекорд.

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе после победы над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Аналитический портал Compubox подвел итоги противостояния, посчитав удары боксеров.

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Теренс выбросил всего 369 ударов, из них точных было 185 (50,1%). У Эррола 480 выброшенных ударов, точных – 96 (20%).

Забавно, что Кроуфорд нанес 87 точных джебов (42%), что является рекордом в его профессиональной карьере. У Теренса также 98 точных силовых ударов – это 60,1% от всех выброшенных таких ударов в поединке.

Что касается Спенса, то у него 33 точных джебов (11,1%), а силовых ударов - 63 (34,2%).

Напомним, Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде.