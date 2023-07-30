Хэйни: Кроуфорд выбил де**мо со Спенса

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался о победе Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.

Американец похвалил соотечественника за победу, заявив, что хочет увидеть реванш.

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"Кроуфорд выбил д*рьмо из Спенса. Я хочу снова увидеть этот бой в первом среднем весе. Я думаю, что Эррол просто был слишком истощен. Но пока что это лучшее выступление Кроуфорда. Он воспользовался шансом", - написал Хэйни в Twitter.

Напомним, Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

На нашем сайте доступно видео нокаута титульного боя.

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