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"Бой будет ужасным": Бывший тренер Дюбуа сделал прогноз на поединок Усик - Фьюри

Специалист предсказывает, что титульный бой разочарует.
Сегодня, 11:27
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Шейн МакГиган, бывший тренер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, бой не будет зрелищным, если боксеры окажутся в ринге.

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"Я считаю, что бой Тайсона Фьюри против Александра Усика будет ужасным. Я не думаю, что это будет потрясающий поединок. Они попытаются перехитрить друг друга, ни один из них не является мощным панчером.

Со стороны Фьюри будет много борьбы и удержаний, так как он попытается замедлить Усика. У Фьюри нет плюхи, чтобы остановить Усика, но он будет дубасить его, чтобы победить по очкам. Однако я не думаю, что это будет отличный бой", - приводит слова тренера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал фаворита боя Тайсона с Усиком.

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