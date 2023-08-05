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Отец Фьюри подтвердил, что Тайсон проведет бой с Усиком

Дата поединка не определена.
Сегодня, 11:05
Тайсон Фьюри с отцом / Getty Images
Тайсон Фьюри с отцом / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке свого сына с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

По словам Фьюри-старшего, супертяжелый дивизион получит поединок за абсолютное чемпионство.

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"Как я уже неоднократно говорил, Тайсон должен драться с Усиком и он сделает это. Это всего лишь вопрос времени.

Придет время, когда они соберутся вместе. Я уверен, что тогда они смогут сделать этот бой. Это предрешено. Бой состоится, но я просто не могу сказать вам, когда. Определенно мы увидим этот поединок, я уверен", - приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Напомним, в следующем поединке Тайсон встретится с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон будет готовить Нганну к бою с Фьюри.

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