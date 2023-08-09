Кевин Джонсон с огромным удовольствием продался за рубли.

Американский боксер Кевин Джонсон решил сменить свое имя в честь володи путина.

Об этом 43-летний спортсмен рассказал росийским изданиям перед боем с росиянином марком петровским.

Джонсон заявил, что теперь будет Кевином Владимировичем, что сделает его на 100 % руским.

"Чтобы сделать самый большой комплимент президенту владимиру путину, я решил сменить имя. Теперь меня будут звать Кевин Владимирович - в честь путина. Теперь я на 100% русский, без шуток. Я на 100% русский", - сказал боксер в интервью российским пропагандистам.

Напомним, что в 2009 году Виталий Кличко победил Джонсона в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Также напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала об угрозах, которые присылали ей наши "добрые соседи".

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