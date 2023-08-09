"Присылали фото мертвых военных": Харлан рассказала об угрозах со стороны россиян

Украинская фехтовальщица рассказала о том, как она справлялась с угрозами и что ей писали обиженные люди с территории страны-террористки.

Конец июля был богатым на скандалы в фехтовании. Напомним, что на чемпионате мира Ольга Харлан победила представительницу страны 404 Анну Смирнову, после чего отказалась пожимать ей руку.

К сожалению, международная федерация фехтования приняла решение дисквалифицировать украинку. Но затем ей все же позволили принять участие в командном соревновании. К тому же, Ольга получила "автоматом" доступ к Олимпиаде-2024.

В интервью для YouTube-канала Football Hub Харлан рассказала об угрозах, которые она получила от россиян после того скандала.

"Я вижу это (угрозы) как обязательную часть всего этого. Страна на половину мира, на половину планеты, а как-то мало там нормальных людей. Не могу сказать, что я этого не ожидала, но... Хотят говорить, хотят писать - мне все равно".

"Но были такие сообщения, которые... Мне присылали фото мертвых бойцов, и тогда я начала очень сильно волноваться. Во-первых, я не хочу этого видеть - они не люди. Были какие-то месседжи, там "Сдохни" или что-то такое. Пытались звонить, было много разных номеров из разных стран. Ну и в Instagram, это святое дело. Разнесли мне почту, с*ки (смеется). Там много было. Ну и соцсети, конечно. Я даже все и не читала".

https://www.instagram.com/olgakharlan/

Ольга рассказала, что большинство сообщений были сообщениями поддержки от украинцев, но среди попадались злобные сообщения от россиян.

"95% сообщений были добрыми, от наших людей. Я, конечно, читаю. Простите, я не отвечала, их очень много было. Я читаю, читаю, и тут вдруг "Сдохни". Понятно. "Ты не пожала руку своей хозяйке". Да, конечно".

"Потом началось то, что я не знаю, что такое спорт. Я не знаю, что такое респект. Я не знаю, что такое олимпийские принципы. Я направила на нее (Смирнову) свое оружие, что я хотела ее убить. Это разносят их СМИ, чтобы как-то ее поддержать, что я наставила на нее оружие - хотя я этого не делала - что она была без маски... Господи, люди...".

"Во-первых, я поставила его вот так (под углом). Во-вторых, если это и делать, то оно должно быть здесь (показала на лицо)".

Далее Харлан призналась, что уже никак не реагирует на подобные оскорбления. К тому же, ей помогают добрые пожелания от фанатов.

"Меня это вообще никак не цепляет. У меня уже такой иммунитет. Мне кажется, что я все оставила там. Весь стресс, который я могла получить, я его получила и я его пережила. Я горжусь собой и своей семьей. Очень благодарна тем, кто меня поддержал. Потому что без них я вряд ли бы это сделала".

Напомним, что после этого скандала Федерация фехтования Украины потребовала лишить Анну Смирнову нейтрального статуса.

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