Кроуфорд сообщил, когда завершит карьеру боксера

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями о завершении карьеры.

По словам американского боксера, он не будет выступать до последнего момента, а сделает это победителем.

Читай также: Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

"Я здоров настолько, насколько это возможно. Вероятно, я смогу драться до 45 лет, но я всегда говорил, что хочу уйти из бокса. Я никогда не хотел, чтобы бокс заставил меня уйти.

Я всегда смотрю на старых бойцов и от этого чувствую себя плохо. Они не могут поддерживать разговор из-за полученного ущерба. Я не хочу быть таким. Я хочу иметь возможность самостоятельно рассказать свою историю. Я собираюсь уйти в отставку на вершине", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд назвал своих ближайших потенциальных соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!