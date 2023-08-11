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Кроуфорд сообщил, когда завершит карьеру боксера

Американец намерен в качестве чемпиона завершить карьеру.
Сегодня, 10:54
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями о завершении карьеры.

По словам американского боксера, он не будет выступать до последнего момента, а сделает это победителем.

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"Я здоров настолько, насколько это возможно. Вероятно, я смогу драться до 45 лет, но я всегда говорил, что хочу уйти из бокса. Я никогда не хотел, чтобы бокс заставил меня уйти.

Я всегда смотрю на старых бойцов и от этого чувствую себя плохо. Они не могут поддерживать разговор из-за полученного ущерба. Я не хочу быть таким. Я хочу иметь возможность самостоятельно рассказать свою историю. Я собираюсь уйти в отставку на вершине", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд назвал своих ближайших потенциальных соперников.

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