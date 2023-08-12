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"Нужно сделать особенное": Хэй объяснил, как Дюбуа может победить Усика

Британец слабо верит, что его соотечественник станет чемпионом.
Сегодня, 10:05
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй высказался о поединке Даниэля Дюбуа и обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам авторитетного боксера, британец должен показать свое лучшее выступление, чтобы отобрать пояса у украинца.

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"Дюбуа не показал в своих боях ничего такого, чтобы предположить, что он может победить Усика. Он очень сильно настрадался с последним левшой, с которым дрался, трижды упал. Дюбуа смог одержать победу, но Усик - это совершенно другая история. Александр хорошо себя зарекомендовал. Против такого большого и сильного панчера, как Энтони Джошуа, Усик показал, что может справиться с проблемами.

Дюбуа молод и свеж. Все возможно, поэтому никогда не сбрасывайте со счетов молодого человека. Но ему нужно сделать то, чего он никогда не делал раньше, показать против левши то, чего он никогда не демонстрировал. Дюбуа необходимо сделать что-то очень особенное", - сказал Хэй в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец провел открытую тренировку перед боем с Дюбуа.


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